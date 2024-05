Gigantes europeus demonstram interesse em jogador da Seleção Brasileira

Yan Couto é convocado para a Copa América 2024 (Foto: Reprodução/Yan Couto)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 16:09 • Manchester (ING)

O fim da temporada europeia se aproxima e as movimentações da janela de transferências se iniciam. Jogador do Manchester City, emprestado ao Girona, Yan Couto é um dos destaques da La Liga, com clubes europeus demonstrando interesse.

Fora da Inglaterra, o Barcelona é uma das principais equipes que demonstraram vontade em contar com o lateral-direito da Seleção Brasileira, convocado para a Copa América 2024, para deixar a defesa mais sólida. Com dificuldades financeiras por conta do Fair Play Financeiro, os espanhóis desejam um empréstimo com opção de compra.

Na Premier League, dois rivais do City sinalizaram interesse em Yan Couto. O Manchester United estaria acompanhando o jogador de perto visando fortalecimento na linha defensiva, com uma reformulação no elenco à vista.

O Arsenal, por sua vez, entra na lista de clubes interessados no camisa 20 do Girona por conta de Mikel Arteta. O treinador dos Gunners manifestou admiração ao jogador e acredita que a chegada do jogador é capaz de fortalecer a defesa e o ataque.

Emprestado desde 2022, o contrato com o Girona se encerra em junho deste ano, com o jogador retornando ao Manchester City. O clube inglês deseja contar com o jogador para a próxima temporada, mas não descarta uma negociação.

