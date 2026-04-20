Gestores brasileiros ganham espaço na Europa; Juliano Camargo é a nova aposta no Murcia

O Real Murcia, da Espanha, completa cinco meses com um brasileiro à frente de sua Diretoria Internacional. Juliano Camargo, de 50 anos, vem colaborando com a equipe que disputa a Primera Federación, a terceira divisão espanhola. O movimento segue a tendência atual do mercado europeu de busca por profissionais da área de gestão do Brasil.

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Camargo aceitou o desafio pela oportunidade de trabalhar com dinâmica e cultura diferentes e pelo convite ser um reconhecimento aos bons resultados recentes. Detentor das Licenças A e B de treinador e de Executivo da CBF, teve destaque no Brasil em suas passagens como diretor executivo do Criciúma (2021/2022 e 2024/2025), onde conseguiu dois acessos e um título. No Sampaio Corrêa (2019/2021) também auxiliou o time maranhense a subir de divisão e conquistar um título estadual.

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– Avalio esse começo como muito positivo. A principal diferença que notei, ao chegar, é que aqui se trabalha com elencos muito mais enxutos do que no Brasil, com menos atletas e se utiliza muito os jogadores do time B – destaca Camargo.

Localizado na cidade de mesmo nome do clube, no sudeste espanhol, o Real Murcia tem como grande objetivo o acesso à La Liga Hypermotion (segunda divisão local), um planejamento multifatorial que afeta diretamente a montagem do elenco.

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– Na nossa divisão atual, não temos limite de estrangeiros, mas na segunda divisão há esta regra. Então, temos que montar o plantel com isso em mente, com um número de jogadores que poderão ser utilizados na temporada seguinte, caso consigamos o acesso – reforça Juliano Camargo.

Juliano Camargo (à direita) em apresentação no Real Murcia, da Espanha (Foto: Reprodução/Instagram)

Além de Camargo, gestores brasileiros estão em alta na Europa

A nomeação de Camargo reflete um movimento mais amplo de valorização de executivos brasileiros no futebol europeu. Atualmente, Deco ocupa o cargo de diretor esportivo do Barcelona, tendo conquistado três títulos na última temporada e sido indicado ao prêmio de Melhor Diretor Esportivo do Globe Soccer Awards. Thiago Scuro, ex-RB Bragantino e Cruzeiro, é diretor-geral do Monaco e liderou o clube de volta à Champions League. Edu Gaspar, que passou pelo Arsenal, chegou a assumir o Nottingham Forest no início de 2025.

Em Portugal, a presença brasileira também é expressiva. Bruno Vicintin, ex-vice-presidente do Cruzeiro, é responsável pelo Santa Clara, enquanto seu pai, Ricardo Vicintin, preside o FC Alverca, clube que subiu à Segunda Divisão portuguesa após 19 anos. Fernando Yamada, ex-goleiro do Corinthians, é diretor esportivo do Portimonense, em Portugal.

Com contrato de dois anos, Camargo se mostra otimista com o futuro e aproveita o tempo livre com a família, que o acompanhou na mudança para Espanha.

– Há muito menos cobrança por parte de torcedores e imprensa aqui do que no Brasil. É um ambiente bem mais leve para se trabalhar – finaliza.

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