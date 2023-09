André Baran vai vestir mais uma vez a camisa do Brasil em busca de vitórias e medalhas. O catarinense foi convocado para integrar o Time Brasil BRB de Beach Tennis que disputará o Pan-Americano do Chile, entre os dias 26 e 29 de outubro, em Iquique. Baran – número 1 do Brasil e terceiro do mundo – formará dupla com o paulista Allan Oliveira – 12º no ranking mundial.