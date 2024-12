Gênio ou vilão? Jornalista da TNT opina sobre Guardiola

O Manchester City vive a pior crise dos últimos anos. No comando técnico de Pep Guardiola, o clube somou apenas quatro pontos em um mês e meio e tem a pior sequência do campeonato no recorte. No entanto, observa-se "discípulos" do espanhol em grande fase nos clubes da Premier League.

Mikel Arteta, Enzo Maresca e Arne Slot. No futebol inglês e mundial, Guardiola influenciou a corrente de pensamento dominante com seu modelo de jogo. Fred Caldeira, correspondente da "TNT Sports" na Inglaterra e com anos de experiência no futebol do país, analisou a influência de Guardiola no futebol mundial em entrevista exclusiva ao Lance!.

O Guardiola é o último revolucionário do futebol. Em todos os países grandes do futebol, as pessoas tentam o imitar, com algumas resistências, como Itália e Alemanha. O Guardiola influencia a maneira como um técnico de escolinha de futebol, no Brasil ou no Japão, tentam ensinar futebol. Isso é muito forte, e um pouco danoso. Fred Caldeira, sobre o legado de Guardiola

Autocrítica

A análise existe até na própria equipe técnica de Guardiola. Juan Manuel Lillo um dos mentores do técnico e atual assistente técnico dele, já repensou sobre o impacto da hegemonia criada pelo treinador.

— Lillo disse uma vez que se sente como um “pai arrependido” de ver tanta gente fazendo o mesmo como a única verdade. O Guardiolismo é uma corrente de pensamento, que por mais que seja dominante, porque mostrou que dá para ganhar, de maneira quase que infalível, principalmente nos pontos corridos, seria muito ruim que ela fosse um monólogo. É um pouco do que a gente vê na Premier League — relata Fred.

A teoria ganhou força após a crise do Manchester City na temporada 2024/25. As redes de estatísticas da "Times Sport" e da "Opta" levantou números que mostram mudanças na cultura da bola na Inglaterra, geradas principalmente pela influência exercida pelo treinador nos estudos táticos não só do país, mas de todo o mundo.

Fred Caldeira, por sua vez, reflete que o legado de Guardiola é único no futebol mundial. O espanhol é o segundo treinador mais vitorioso da história, com 38 conquistas desde 2008.

— O Guardiola é o melhor que já vi. Incomparável com qualquer outro na história moderna do futebol — afirma o repórter.

Era Guardiola

Apesar da fase, o City renovou o contrato de Guardiola com o clube até 2027. Anteriormente, o vínculo do treinador com o clube inglês tinha duração apenas até o final desta temporada e a expectativa era de que o acordo entre as partes fosse estendido apenas até julho de 2026.

Caso o novo contrato seja cumprido até o final, Guardiola dirigirá o Manchester City por 11 anos. Entretanto, o espanhol já é o técnico mais longevo da Premier League na atualidade e o segundo com trabalho mais antigo nas quatro primeiras divisões do futebol inglês.

Guardiola chegou ao clube em 2016 e conquistou 18 troféus desde então: foram seis Premier Leagues (sendo as últimas quatro consecutivas, um recorde), duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra, uma Champions League (título até então inédito), uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.