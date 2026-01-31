menu hamburguer
Futebol Internacional

GD Portel, do zagueiro Matheus Prado, embala sequência invicta em Portugal

Equipe soma 16 jogos sem perder

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
19:41
Matheus Prado em ação pelo GD Prado, de Portugal (Foto: Foto: Divulgação / GD Portel)
imagem cameraMatheus Prado em ação pelo GD Prado, de Portugal (Foto: Foto: Divulgação / GD Portel)
  Matéria
  • Mais Notícias

O GD Portel vive um momento de destaque no futebol distrital português. A equipe atravessa uma sequência invicta que já dura pouco mais de quatro meses, desempenho que levou o clube à liderança da AF Évora Divisão Elite e à classificação para as quartas de final da AF Évora Taça Dinis Vital. Titular em todos os jogos do período, o zagueiro brasileiro Matheus Prado é o atleta com mais minutos em campo pelo time durante a série positiva.

Desde o dia 21 de setembro, o Portel soma 12 vitórias e quatro empates, consolidando-se como uma das equipes mais consistentes da temporada. O bom momento passa diretamente pelo equilíbrio defensivo e pela regularidade do elenco ao longo da competição.

– É uma fase muito boa de toda a equipe, fruto de um trabalho que vem sendo realizado diariamente. O grupo entra focado em todos os jogos, sabendo o que tem que fazer, e os resultados estão aparecendo – afirmou Matheus Prado.

GD Portel tem regularidade na liga

A sequência sem derrotas colocou o GD Portel no topo da AF Évora Divisão Elite, reforçando a campanha sólida construída rodada a rodada. Entre os resultados mais expressivos estão a goleada por 5 a 0 sobre o GD Cabrela, pela liga, e o triunfo por 5 a 1 diante do Redondense, pela terceira rodada da AF Évora Taça Dinis Vital.

Além do volume ofensivo, o sistema defensivo também tem sido um dos pilares da campanha. Em nove das 16 partidas disputadas no período invicto, a equipe não sofreu gols, número que evidencia a consistência do setor.

– Para mim e para toda a defesa, é sempre muito importante sair de um jogo sem ser vazado. Esses números são muito gratificantes – disse o defensor brasileiro.

Matheus Prado em ação pelo GD Prado, de Portugal (Foto: Foto: Divulgação / GD Portel)
Com presença constante entre os titulares, Matheus Prado tem sido peça-chave na organização defensiva do Portel, que alia solidez atrás e eficiência ofensiva para sustentar a liderança da competição. O desempenho coletivo também garantiu ao clube a vaga nas quartas de final da Taça Dinis Vital, ampliando o bom momento na temporada.

– É continuar jogo a jogo para que a gente possa conquistar nossos objetivos ao final da temporada – completou o zagueiro.

O GD Portel volta a campo neste domingo, 1º de fevereiro, quando enfrenta o vice-líder Grupo União Sport, pela AF Évora Divisão Elite. A partida está marcada para as 12h (de Brasília).

