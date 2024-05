Gabriel Pirani, ex-Fluminense, indica diferencial de Fernando Diniz e rasga elogios ao treinador: ‘Me tirou da zona de conforto’

Pirani marcou o gol do título da Taça Guanabara, contra o Flamengo (Divulgação/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 18:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Jogador do DC United, da MLS, a liga dos Estados Unidos, Gabriel Pirani concedeu entrevista exclusiva ao Lance! e falou sobre a importância de Fernando Diniz na carreira. O atacante brasileiro foi comandado pelo treinador em duas oportunidades, em 2021, no Santos, e em 2023, no Fluminense.

Revelado pelo clube paulista, Pirani teve uma maior presença com Diniz em São Paulo, mas a parte mais vitoriosa fica no Rio de Janeiro. No último ano, o jogador conquistou a Libertadores, Campeonato Carioca e Taça Guanabara, e marcou dois gols em 24 partidas.

- O professor Diniz me tirou da zona de conforto, me fez aprender mais sobre futebol e entender o campo de outra forma. Ele busca ajudar o atleta em todos os aspectos para chegar em alto nível - disse.

- O diferencial dele (Diniz) é tratar o atleta como um ser humano… Para ele, a evolução do jogador é como um título e isso, querendo ou não, ganha o jogador - destacou.

A relação entre Fernando Diniz e jogadores, principalmente do Fluminense por conta da maior duração pela atual passagem, fez com que Pirani colocasse o treinador como um dos pontos mais importantes de sua carreira em termos de evolução.

Em meio às críticas da torcida, o técnico do Fluminense insistiu na presença do atacante em alguns jogos da temporada. Como resultado, Pirani marcou um gol importante, no clássico contra o Flamengo, em que garantiu a vitória por 2 a 1 e o título da Taça Guanabara.

- Sou muito grato por tudo que vivi e aprendi trabalhando com ele. Sem dúvidas, sou um atleta diferente após conhecê-lo - afirmou.

Em janeiro deste ano, o Santos oficializou a venda de Gabriel Pirani para o DC United, da MLS, por 1,3 milhão de dólares (cerca de R$6,3 milhões na cotação da época). Pelo clube norte-americano, o atacante soma 2 gols em 23 jogos.

