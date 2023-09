Aos 24 anos, o jovem Gabriel Barbosa, também conhecido como Gabigol, vem buscando se firmar no mercado europeu. O atacante, formado na base do Palmeiras, fez boa parte de sua carreira fora do Brasil, tendo passagens pela Itália, Coreia do Sul, Grécia e Albânia, antes de desembarcar em terras lusitanas.