O Barcelona recebe o Sevilla no Estádio Olímpico Lluís Company nesta sexta-feira (29), às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça ocupa a 3ª posição na tabela, com 17 pontos, enquanto a equipe da Andaluzia é o 12º colocado com sete pontos.