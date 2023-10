SEM EMPOLGAÇÃO

O Fulham de Andreas Pereira e Willian teve um bom desempenho em 2022-23, mas parece estar vivendo momentos de oscilação na temporada atual. Cumprindo o papel mínimo de pontuar em jogos tranquilos, os comandados de Marco Silva não empolgam no tocante a partidas mais complicadas, ficando em 12º, com oito pontos. A jornada iniciou com vitória sobre o Everton fora de casa e derrota para o Brentford em seus domínios. Logo depois, com um a menos, empatou com o Arsenal fora de casa, mas foi goleado pelo Manchester City; contra o Luton Town, vitória magra por 1 a 0, com gol do brasileiro Carlos Vinícius. No jogo mais recente, fora de casa, os Cottagers ficaram no empate sem gols com o Crystal Palace.