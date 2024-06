Nos últimos dois encontros entre as seleções a França levou a melhor em ambos (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 16:56 • Düsseldorf (ESP)

França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 13h (horário de Brasília), na Esprit Arena, em Düsseldorf (ALE), em jogo válido pelas oitavas de final da Eurocopa. O jogo terá transmissão da CazéTV. Quem se classificar enfrenta o vencedor de Portugal x Eslovênia, que acontece no mesmo dia, às 16h.

Em fase de grupos inconstante, os Bleus ficaram em segundo no grupo D, com uma vitória e dois empates, ficando de forma surpreendente atrás da Áustria; os Diabos Vermelhos, por sua vez, também passaram na segunda posição, mas no grupo E, empatados em quatro pontos com todas as outras três equipes, mas beneficiada pelo saldo de gols.

✅ FICHA TÉCNICA

França x Bélgica

Oitavas de final - Eurocopa



📆 Data e horário: segunda-feira, 1 de julho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Esprit Arena, em Düsseldorf (ALE)

📺 Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: Glenn Nyberg-SUE (árbitro); Mahbod Beigi-SUE e Andreas Söderkvist-SUE (auxiliares); Donatas Rumsas-LIT (quarto árbitro); Pol van Boekel-HOL, Bartosz Frankowski-POL e Rob Dieperink-HOL (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; N'Golo Kanté e Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Adrien Rabiot; Kylian Mbappé



BÉLGICA (Técnico: Domenico Tedesco)

Koen Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen e Arthur Theate; Youri Tielemans e Amadou Onana; Jérémy Doku, Kevin de Bruyne e Yannick Carrasco; Romelu Lukaku