França x Bélgica: como é o histórico do confronto?

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 06:00 • Lyon (FRA)

França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 15h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon (FRA), em jogo válido pela segunda rodada do grupo A2 da Liga das Nações. As equipes mantém uma rivalidade recente em grandes competições europeias e mundiais, mas, afinal, quem venceu mais vezes no confronto entre as equipes?

Estatísticas de França x Bélgica

No retrospecto, vemos como o duelo é parelho entre as seleções: França e Bélgica já se enfrentaram em 76 jogos na história, com 27 vitórias francesas, 19 empates e 30 triunfos belgas. No século, foram oito partidas, sendo metade vencidas pelo lado azul. Os Red Devils ganharam duas, além dos dois empates.

Jogando em campo neutro, foram sete partidas, com 100% de aproveitamento dos Bleus, com sete vitórias. Em Copas do Mundo, por exemplo, são três vitórias em três jogos. No último encontro entre as seleções, na Eurocopa de 2024, com vitória da França por 1 a 0.

Além do encontro na Euro, ambas foram palco da semifinal da Copa do Mundo de 2018, em um dos jogos mais equillibrados no mundial da Rússia. A seleção de Deschamps venceram por 1 a 0 com gol de Umtiti, em São Petersburgo e conquistaram o bicampeonato sobre a Croácia por 4 a 2, vinte anos após o primeiro título.

Batendo na trave após duas eliminações melancólicas sobre a França, a 'geração belga' poderá virar a chave e agarrar a oportunidade de ter sua revanche e ir em busca do primeiro título da história da seleção. Mesmo sem cantar e com um futebol pouco convincente, a Bélgica enfrenta uma equipe que possui problemas parecidos no setor ofensivo.

✅ FICHA TÉCNICA

França x Bélgica

2ª rodada - Grupo A2 - Nations League

📆 Data e horário: segunda-feira, 9 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

📺 Onde assistir: SporTV, Globoplay e Disney+

🟨 Arbitragem (ALE): Tobias Stieler (árbitro); Jan Seidel e Mark Borsch (auxiliares); Matthias Jöllenbeck (quarto árbitro); Felix Zwayer e Günter Perl (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté e Theo Hernández; N'Golo Kante e Warren Zaire-Emery; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Bradley Barcola; Kylian Mbappé

BÉLGICA (Técnico: Domenico Tedesco)

Koen Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Arthur Theate e Maxim De Cuyper; Amadou Onana e Youri Tielemans; Johan Bakayoko, Kevin de Bruyne e Jérémy Doku; Loïs Openda