Com um a menos, Itália empata e perde os 100% na Nations League

Itália e Bélgica duelam pela Liga das Nações (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 17:41 • Roma (ITA)

Itália e Bélgica empataram por 2 a 2 em uma partida animada pela terceira rodada da Liga das Nações da Uefa. Após fechar os 30 primeiros minutos com dois gols de vantagem no placar, a Azzurra perdeu força com a expulsão de Pellegrini e viu os Diabos Vermelhos tomarem conta da partida e conquistarem o empate em Roma. Os gols da partida foram marcados por Cambiaso e Retegui, para os mandantes, e De Cuyper e Trossard, para os visitantes.

Com o resultado, a Itália segue na liderança do grupo A2, com sete pontos conquistados. Do outro lado, a Bélgica soma quatro na terceira posição.

➡️ Quais seleções já foram campeãs da UEFA Nations League?

Itália 2x2 Bélgica: como foi o jogo?

A Itália abriu a primeira etapa com tudo: Cambiaso abriu o placar com um minuto no relógio em Roma. A tendência era de um resultado tranquilo conquistado em casa e após um contra-ataque rápido orquestrado pelo esquadrão italiano, Retegui aproveitou o rebote de Casteels para ampliar.

O jogo parecia seguir o rumo imaginado: a Itália, dona da casa, vive a ascensão técnica e tática do trabalho comandado por Spalletti, enquanto a Bélgica, sem seus principais astros, levou uma equipe jovem ao Olímpico. Porém, um lance modificou o roteiro. Após um carrinho por trás, Pellegrini foi expulso pelo árbitro, e na jogada seguinte, De Cuyper diminuiu o placar.

Seleção da Itália comemora gol de Cambiaso contra a Bélgica, pela Liga das Nações (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

Na segunda etapa, a superioridade numérica prevaleceu. A Bélgica, que ensaiou uma pressão no final do primeiro tempo, conquistou o empate com o decisivo Trossard, atacante do Arsenal. Os Diabos Vermelhos mantiveram a presença no ataque pela virada, mas esbarraram na organização defensiva italiana.

O que vem pela frente?

Enquanto a Itália vai encarar Israel na próxima segunda (14), a seleção da Bélgica enfrentará a França, no mesmo dia. Os duelos são válidos pela quarta rodada da competição internacional.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

ITÁLIA x BÉLGICA

3ª RODADA - LIGA DAS NAÇÕES UEFA

🗓️ Data e horário: quinta, 10 de outubro às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Roma (Itália)

🥅 Gols: Cambiaso (1'/1ºT), Retegui (24'/1ºT) (ITA); De Cuyper (42'/1ºT) Trossard (16'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Trossard (BEL); Donnarumma e Pisilli (ITA)

🟥 Cartão vermelho: Pellegrini (ITA)

⚽ ESCALAÇÕES

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci (Fagioli), Tonali (Pisilli) e Dimarco (Udogie); Pellegrini e Retegui (Raspadori)

BÉLGICA (Técnico: Domenico Tedesco)

Casteels; Debast, Faes, Thaete (Vranckx) e De Cuyper; Mangala (Castagne), Tielemans, Doku (Fofana), Trossard, De Katealaere (Lukebakio) e Openda (Ngonge)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Espen Eskas (NOR)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional