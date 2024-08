Foguete! Confira o gol que garantiu a classificação do Gent-BEL na Conference League

Delorge, do Gent, comemora gol da vitória (Photo by BRUNO FAHY / Belga / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 16:30 • Rio de Janeiro

O Gent, da Bélgica, confirmou vaga na Conference League 2024-25. Com transmissão exclusiva do Lance! no canal do Youtube, o time bateu o Partizan, da Sérvia, por 1 a 0, e garantiu vaga adiante com o agregado: na ida, em Belgrado, os Búfalos venceram pelo mesmo placar. O gol da vitória belga nesta quarta (28) foi marcado por Delorge, nos minutos finais.

Gente 1x0 Partizan: o golaço de Delorge

Como foi o jogo?

Apesar do placar magro conquistado nos minutos finais, o jogo teve chances para ambos os lados. Precisando do resultado, o Partizan precisou adotar uma postura ofensiva, que foi refletida pelo equilíbrio nas estatísticas: foram 18 finalizações dos donos da casa contra 12 dos visitantes.

O time sérvio foi para campo desfalcado da principal referência ofensiva, Matheus Saldanha, que foi preservado, conforme o Lance! apurou. Com isso, o congolês Aldo Kalulu ganhou uma chance e foi protagonista de lances de perigo no primeiro tempo. Vale destacar as atuações seguras dos goleiros Roef, do Gent, e Jovanovic, do Partizan.

A segunda etapa repetiu o padrão de equilíbrio visto nos primeiros 45 minutos, mas os donos da casa quase abriram o placar em um cabeceio perigoso do meia Galdeman. No geral, os belgas mantiveram o controle do jogo por meio da posse de bola, enquanto os sérvios tentavam atacar com contra-ataques.

O empate parecia encaminhado, quando Delorge acertou um belo chute de fora da área, indefensável para Jovanovic, e abriu o placar. Com o resultado, o Partizan dá adeus ao calendário europeu nesta temporada. Do outro lado, o Gent alcança a fase de grupos da Conference League pela quarta vez na história. Na temporada passada, a equipe belga foi eliminada pelo Maccabi Haifa, de Israel.

Time do Gent-BEL comemora classificação em casa. (Photo by BRUNO FAHY / Belga / AFP)

