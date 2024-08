Fofana, do Chelsea, chama atenção de Enzo Fernández sobre racismo

(Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Wesley Fofana revelou uma conversa que teve com Enzo Fernández no Chelsea, após a polêmica causada pela música racista cantada pela Argentina na comemoração do título da Copa América. O jogador diz que o argentino pediu desculpas a todos do clube e indicou um tom positivo no papo sobre racismo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não creio que uma grande punição ao Enzo seja um bom processo. Precisamos educar sobre isso porque as culturas são diferentes, em muitos países. - disse Fofana.

O zagueiro francês foi um dos maiores críticos aos cânticos racistas e se manifestou negativamente, após o vídeo ganhar repercussão na internet. O mesmo havia deixado de seguir o volante nas redes sociais, assim como os outros franceses do elenco: Disasi e Badiashile, o lateral Malo Custo, o meia Ugochukwu e o atacante Nkunku.

– Não temos a mesma educação, para o bem ou para o mal. Mas precisamos educar todos se não quisermos repetir. – finalizou o atleta, em conversa com os jornalistas em Atlanta durante a pré-temporada.

Vale lembrar que, com a repercussão negativa, Enzo Fernández emitiu um comunicado se desculpando pela música racista, além de pedir perdão aos jogadores dos Blues – sobretudo os franceses do elenco.

➡️ Ex-Liverpool, Jürgen Klopp indica aposentadoria como treinador: ‘Em busca de tranquilidade’

Enzo Fernández (Foto: EDUARDO MUNOZ / AFP)

CONTEXTO:

Após a Argentina conquistar o seu 16º título da Copa América, a festa foi manchada por um vídeo divulgado nas redes sociais de Enzo Fernández, em que os jogadores ecoaram cantos racistas e transfóbicos no ônibus, direcionados à seleção francesa.

- Eles jogam pela França, mas são todos de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte: francês. - diz o cântico racista.

A música foi feita por torcedores em tom de provocação à França e Mbappé, adversários da Argentina na decisão da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Os trechos racistas estão contidos nas frases sobre as nacionalidades dos pais dos jogadores franceses, muitos deles vindos do continente africano.

Os Blues publicaram um comunicado na última quarta-feira (17), afirmando que irão fazer um “procedimento disciplinar interno” sobre a atitude do jogador e seus companheiros. As investigações entre o clube londrino e a Fifa sobre os cânticos racistas ainda estão abertos.