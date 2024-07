Ex-Liverpool, Jürgen Klopp indica aposentadoria como treinador: ‘Em busca de tranquilidade’

Jürgen Klopp foi um dos grandes nomes do Liverpool na história recente. (PAUL ELLIS / AFP)







Publicada em 31/07/2024

Jürgen Klopp parece estar gostando muito do período de sabático após deixar o Liverpool, da Inglaterra. Em um congresso internacional de treinadores ocorrido nesta quarta (31), o alemão, inclusive, indicou a aposentadoria da beira dos gramados. Procurado por times e seleções após ficar livre no mercado, o comandante vem recusando todas as abordagens, e o motivo ficou mais claro do que nunca.

-Até hoje, isso é tudo para mim como treinador. Não desisti por impulso, foi uma decisão geral. Além disso, treinei os melhores clubes do mundo.

Aos 57 anos, o treinador fechou as portas para as chances de trabalhar no comando técnico de alguma equipe. Ele, inclusive, recusou abordagens recentes das seleções de Inglaterra e Estados Unidos.

-Estou buscando paz e tranquilidade, estou 100% focado aqui e agora e aproveitando - afirmou Klopp.

Apesar disso, ele disse que planeja seguir envolvido com futebol, mas não deu muitos detalhes acerca de funções específicas.

-Talvez possamos voltar a falar sobre isso dentro de alguns meses. Ainda quero trabalhar no futebol e ajudar as pessoas com a minha experiência e contatos.

Klopp deixou o Liverpool após nove temporadas de trabalho e um legado imensurável na história dos Reds. Campeão de todos os troféus possíveis, o alemão surpreendeu o mundo do futebol com a notícia de que encerraria um dos casamentos mais emblemáticos da última década.

Após o fim de ciclo, Klopp reafirmou a necessidade de relaxar: o trabalho de mais 20 anos como treinador se mostrou muito desgastante para o psicológico do alemão. Mais leve com a decisão tomada, o treinador brincou sobre seus deveres na nova fase na carreira.

- Eu vou fazer algum trabalho. Sou muito jovem para praticar padel e ficar só com os netos.