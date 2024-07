Fim de uma era: confira estatísticas e conquistas de Toni Kroos ao longo da carreira

Toni Kroos se despediu dos gramados após eliminação na Eurocopa.; (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 20:00 • Stuttgart (ALE)

Com a derrota por 2 a 1 diante da Espanha, pelas quartas de final da Eurocopa, a Alemanha deu adeus a Toni Kroos, um dos grandes ídolos da história recente no país. Aos 34 anos, o volante pendurou as chuteiras de forma oficial: ele já tinha confirmado que o torneio continental, disputado na Alemanha, seria sua última competição.

Toni Kroos coloca um ponto final em uma trajetória vitoriosa dentro das quatro linhas: ele soma um total de 35 conquistas por clubes e seleçõesm além de outras honrarias individuais. Confira a lista total de taças do volante alemão.

Os troféus de Toni Kroos

1x Copa do Mundo

6x Champions League

6x Mundial de Clubes

4x Supercopa da Europa

3x Bundesliga

3x Copa da Alemanha

2x Supercopa da Alemanha

1x Taça da Liga Alemã

4x LA LIGA

4x Supercopa da Espanha

Toni Kroos deixou o Real Madrid com a conquista do campeonato espanhol e da Champions League. (Divulgação/RealMadrid)

Ao todo, de acordo com o portal 'Ogol', Kroos disputou 844 partidas por clubes e seleção, com 82 gols e 143 assistências. A atuações de alto nível por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Real Madrid e seleção alemã, marcadas pela classe na armação dos jogos, renderam uma série de honrarias que demonstram a consistência na carreira do alemão. Confira os prêmios individuais conquistados pelo volante.

Melhor jogador da Eurocopa sub-17

Melhor jogador da Copa do Mundo sub-17

Seleção da Eurocopa 2016

3x Seleção do ano da FIFA (2014, 2016, 2017)