A novela entre Real Madrid e Mbappé está perto de chegar ao fim. Segundo o jornal “Marca” o atacante francês já assinou contrato com os merengues, e será reforço da equipe a partir de 1º de julho. O vínculo foi assinado há duas semanas, ainda antes de Mbappé comunicar o PSG de que não renovaria com os franceses. O contrato do atleta com o clube francês vai até 30 de junho.



Mais informações em instantes.