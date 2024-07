Eliminação da Alemanha para Espanha marca última partida de Toni Kroos nos gramados. (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 05/07/2024 - 21:14 • Rio de Janeiro

Com a Eurocopa se caminhando para os capítulos finais, alguns craques históricos do futebol se despedem da maior competição de seleções do continente para sempre, e com passagem frustradas com suas equipes.

Logo na primeira fase, já tivemos a eliminação de grandes seleções que marcaram a despedida de seus principais jogadores para o próximo ciclo. Um deles foi Luka Modric, camisa 10 da Croácia, eliminada na fase de grupos após empatar em 1 a 1 com a Itália. Mesmo fazendo o gol e sendo eleito o craque da partida, o astro do Real Madrid não conseguiu evitar a eliminação dos croatas da competição. Nesta edição, Modric se tornou o jogador mais velho a marcar em uma Eurocopa, aos 38 anos e 289 dias.

Outro craque mundial que se despediu do torneio logo na fase de grupos foi Robert Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo na temporada 2020/21, o jogador viu a Polônia ser eliminada após perder para a Holanda por 2 a 1. Apesar da seleção polonesa ter deixado a competição sem uma vitória, o camisa 9 do Barcelona marcou, finalmente, seu primeiro gol em Eurocopas, de pênalti, empatando a partida contra a França, o que garantiu o único ponto da Polônia. O jogador tem 35 anos, mas descartou aposentadoria da Seleção, por enquanto. No próximo ciclo, ele terá 39 anos.

Já nas quartas de final, grandes ídolos da Alemanha podem ter feito sua última partida na competição na eliminação para a Espanha, em casa. É o caso dos campeões mundiais Neuer e Thomas Müller. O goleiro, considerado por muitos o melhor goleiro do mundo, tem 38 anos, segue sendo titular absoluto no Bayern de Munique e ainda não deu indícios de aposentadoria. Já o meia, completou 34 anos e oscila entre titular e reserva no Bayern, na próxima Euro, ele terá 38 anos.

Na Alemanha, uma coisa é certa: Foi a última partida de Toni Kroos no futebol. O meia de 34 anos já havia se despedido do Real Madrid após fazer uma das melhores temporadas de sua carreira, e nesta sexta (5), se despediu oficialmente da seleção alemã e dos gramados.

O dia reservou mais despedidas. Com a queda de Portugal, para a França, nas quartas de final, Cristiano Ronaldo e Pepe são alguns medalhões que, provavelmente, não voltarão para a próxima edição da Uefa Euro. O zagueiro já ostenta seus 41 anos, e cogita jogar até dezembro ou, no máximo, estender sua permanência nos gramados até o primeiro semestre de 2025.

Cristiano Ronaldo ainda não fala em encerrar a carreira, mas o astro português, provavelmente, fez sua última partida na maior competição de seleções do continente. Com 39 anos, o Robozão atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e se consagrou como artilheiro da última temporada com 54 gols, superando nomes como Harry Kane, Kylian Mbappé e Erling Haaland. Com esses números, o craque ainda não deu indícios de parar de atuar pela seleção.