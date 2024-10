Fifa e União Europeia colidem por regras de transferências

Lassana Diarra ao lado de Mbappé em atividade pelo PSG (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 09:00 • Zurique (SUI)

A Fifa, principal entidade do futebol mundial, entrou em rota de colisão com a União Europeia por conta de suas regras de transferências no mercado da bola. O Tribunal de Justiça da UE está investigando o caso de Lassana Diarra, ex-jogador da França, e pode gerar uma revolução nos regulamentos futebolísticos.

As atuais regras dizem que um jogador que rescinde contrato com um clube antes do fim sem existir justa causa deve pagar uma indenização a este clube. Caso assine com uma nova equipe, ambos se responsabilizarão pela multa solidariamente, conforme disposto no artigo 17º do estatuto da federação de futebol.

REGRAS DE TRANSFERÊNCIAS: O CASO DIARRA

A situação de Diarra aconteceu desta forma. O ex-meio-campista tinha quatro anos de vínculo com o Lokomotiv Moscou-RUS, mas ao fim de sua primeira temporada, sofreu um corte salarial e optou por quebrar o contrato. Os russos acionaram a Fifa, que tomou duas medidas: se recusou a aceitar a transferência do central para o Charleroi-BEL e ordenou um pagamento de 10 milhões de euros por parte do atleta em 2015.

Lassana levou o caso à Justiça, que finalmente deu um ponto final à situação. O TJ da União Europeia já declarou que as disposições impostas pela entidade eram ilegais, e existe a possibilidade de outros jogadores que sofreram com o regulamento buscarem indenizações.

- As regras em questão impedem a livre circulação de jogadores que desejam trabalhar para novos clubes. Elas impõem riscos legais consideráveis, riscos financeiros imprevisíveis e riscos esportivos aos clubes que desejam lhes contratar. Em conjunto, isso acaba gerando um impedimento das transferências internacionais - afirmou o Tribunal.

REGRAS DE TRANSFERÊNCIAS: O QUE VEM POR AÍ?

A Fifa já declarou que vai analisar a decisão, e uma mudança nas regras pode acontecer. Porém, será preciso olhar para todas as esferas existentes. Apesar de jogadores terem mais liberdade para rescindir contratos e assinar com novos clubes sem depender de taxas de transferências ou multas, os clubes, em especial os de menor porte, dependem do dinheiro de vendas de atletas para se sustentar, o que demanda certa atenção por parte da organização.

A situação vivida por Kylian Mbappé no PSG é um exemplo. O jogador já havia tomado a decisão de deixar o clube em 2023, mas Nasser Al-Khelaifi, dono e presidente do Paris, segurou a transferência, sonhando com uma extensão do vínculo. Em resultado, o astro passou mais um ano na capital francesa e saiu de graça rumo ao Real Madrid.

- Estamos satisfeitos que a legalidade dos princípios-chave do sistema de transferências tenha sido reconfirmada na decisão de hoje. Analisaremos a decisão em coordenação com outras partes interessadas antes de fazermos mais comentários - comunicou a Fifa.