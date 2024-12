Fifa anuncia vencedores do The Best; Vini Jr. e mais 4 brasileiros disputam

A Fifa anuncia nesta terça-feira (17), por volta das 14h, os vencedores do prêmio The Best. O atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, é um dos candidatos ao prêmio máximo, de melhor jogador do ano. Além dele, quatro brasileiros concorrem em outras categorias.

O anúncio dos vencedores será feito durante um jantar de gala da Fifa em Doha, no Catar, na véspera da final da Copa Intercontinental entre Real Madrid e Pachuca, que está sendo disputada naquele país. Seis jogadores da equipe de Madri estão entre os 11 finalistas de melhor jogador do mundo: além de Vini Jr., Carvajal, Bellingham, Mbappé, Valverde e Kroos (que se aposentou recentemente). O goleiro Lunin e o técnico Carlo Ancelotti, por sua vez, concorrem ao The Best de melhor goleiro e treinador.

Entre os brasileiros, o técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, disputa o prêmio de melhor treinador; Ederson, do Manchester City e da Seleção, o de melhor goleiro; e a atacante Marta, de gol mais bonito. Curiosamente, o troféu de gol mais bonito do ano leva justamente o nome da craque da Seleção Brasileira.

Guilherme Gandra Moura, o menino Gui, que se tornou um dos símbolos da torcida do Vasco, também disputa o The Best, na categoria torcedor. E há ainda atletas que atuam em equipes do Brasil que concorrem para formar o "time ideal". Veja quem são todos os indicados ao prêmio este ano.

The Best foi recriado após fim da parceria com a Bola de Ouro

Esta é a 9ª edição do The Best, premiação recriada pela Fifa em 2016 após o término da parceria com a revista France Football, que entrega a Bola de Ouro. A premiação francesa existe desde 1956, enquanto a Fifa entregou um prêmio de melhor jogador do ano entre 1991 e 2008. As honrarias foram unificadas de 2009 a 2016, e depois voltaram a ser entregues de forma separada.

Os vencedores da Bola de Ouro foram conhecidos no final de outubro, numa cerimônia recheada de polêmicas. Considerado favorito, Vini Jr acabou ficando em segundo lugar, o que motivou um boicote do Real Madrid. Na ocasião, Rodri foi eleito o melhor jogador da temporada. O espanhol novamente é um dos finalistas.