O único brasileiro listado para uma categoria técnica é Ederson, do Manchester City. Ele é finalista ao prêmio de melhor goleiro do mundo, concorrendo com Bono, do Al-Hilal e de Marrocos; Courtois, do Real Madrid e da Bélgica; Onana, do Manchester United e Camarões; e Ter Stegen, do Barcelona e da Alemanha.