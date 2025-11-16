Fifa amplia combate a ataques virtuais e aciona até a Interpol contra abusos online

Em meio a um cenário crescente de ameaças, ataques racistas e mensagens discriminatórias nas redes sociais, a Fifa anunciou neste domingo uma ampliação significativa das ações para enfrentar abusos digitais direcionados a jogadores, treinadores, árbitros e demais oficiais das competições internacionais. A entidade confirmou que, somente em 2025, mais de dez indivíduos já foram denunciados formalmente às autoridades policiais em diferentes países, incluindo Brasil, Argentina, França, Polônia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Um dos casos mais graves foi encaminhado à Interpol.

O comunicado foi divulgado no Dia Internacional da Tolerância e traz dados que reforçam a preocupação da federação com a escalada da violência digital no ambiente esportivo. Segundo a instituição, o Serviço de Proteção de Mídias Sociais (SMPS), ferramenta lançada em 2022 para monitoramento e bloqueio de conteúdo abusivo, registrou um aumento expressivo no volume de ataques. Desde janeiro, mais de 30 mil publicações ofensivas foram sinalizadas às plataformas. No acumulado desde a criação da ferramenta, o número ultrapassa 65 mil.

— Esse comportamento não tem lugar no futebol nem na sociedade, e a Fifa está tomando todas as medidas possíveis, reportando esses incidentes e também incluindo indivíduos em uma lista negra para a compra de ingressos para os torneios da Fifa — afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O SMPS opera com uma combinação de inteligência artificial e moderação humana, capaz de identificar padrões de discurso de ódio, racismo, xenofobia e ameaças diretas a participantes dos torneios. Além de remover ou ocultar os conteúdos, o sistema também protege seguidores dos jogadores, impedindo que sejam expostos a mensagens dessa natureza.

Além das denúncias às polícias locais, a Fifa confirmou que indivíduos identificados como responsáveis por "comportamento altamente abusivo" estão sendo incluídos em uma lista negra que impede a compra de ingressos para futuras competições da entidade. A medida funciona como uma espécie de sanção administrativa, baseada na identificação digital dos infratores.

O sistema tem sido utilizado em diversos torneios da Fifa ao longo de 2025, entre eles a edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes, realizada nos Estados Unidos. Durante esse campeonato, o SMPS monitorou 2.401 contas ativas distribuídas por cinco plataformas, analisou 5,9 milhões de publicações e sinalizou 179.517 delas para revisão aprofundada. Do total, 20.587 postagens foram formalmente denunciadas às próprias plataformas.

A entidade reforça que as federações nacionais foram notificadas sobre todos os casos em seus respectivos territórios, de modo a possibilitar medidas adicionais. O movimento acompanha uma tendência crescente no esporte internacional, que tem buscado mecanismos jurídicos e tecnológicos para enfrentar a violência digital — uma das formas de agressão que mais crescem nos últimos anos.