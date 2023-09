A Hungria já foi uma das seleções mais temidas do futebol mundial nas décadas de 1950 e 1960. Durante esse período, a equipe alcançou a final da Copa do Mundo em 1954. No entanto, desde então, a Hungria não conseguiu repetir esse sucesso em torneios importantes. Ainda assim, a seleção húngara tem um rico legado no futebol, com a presença da conquista olímpica de 1962.