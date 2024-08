Ex-Vasco e Cruzeiro, Paulo Vitor comemora primeiro gol pelo Portimonense

(Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 12:22 • Rio de Janeiro

Cria das categorias de base do Vasco da Gama, o atacante Paulo Vitor marcou seu primeiro gol com a camisa do Portimonense no último domingo (25), no empate por 2 a 2 com o Mafra, pela terceira rodada da Segunda Liga de Portugal.

O jogador de 25 anos, contratado em definitivo junto ao Cruzeiro, comemorou o feito e projetou uma ótima temporada em terras lusitanas, onde já havia defendido o Rio Ave.

- Estamos trabalhando muito forte para fazer uma grande competição e graças a Deus consegui ajudar a equipe a somar esse ponto importante fora de casa. É sempre gratificante balançar as redes e com certeza esse gol teve um gostinho especial por ter sido o meu primeiro com a camisa do Portimonense. Agora é manter o foco. O nosso grande objetivo na temporada é o acesso e vamos fazer de tudo para levar o Portimonense novamente à elite do futebol português. - disse Paulo Vitor.

Antes de defender o Portimonense, Paulo Vitor estava atuando pelo Novorizontino, onde era um dos destaques da equipe na Série B e um dos líderes de assistências da competição, com três passes para gol.