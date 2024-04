Ex-treinador do Manchester United revela contato do Bayern de Munique para ser sucessor de Thomas Tuchel

Thomas Tuchel não vai permanecer no Bayern na temporada 20024/25 (Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 16:26 • Munique (ALE)

O Bayern de Munique terá um novo treinador na próxima temporada. No início deste ano, o clube comunicou que Thomas Tuchel não vai permanecer no cargo devido o baixo desempenho dos bávaros em 2023/24. Dentre os nomes para assumir, Ralf Rangnick é o mais cotado.

Treinador da seleção austríaca e com contrato válido até 2026, o alemão de 65 anos concedeu entrevista ao portal '90Minuten' e revelou já ter tido conversas com o Bayern.

➡️ Zagueiro da Seleção Brasileira abre o jogo sobre final: ‘Nosso grupo merece jogar uma decisão’

- Houve contato do Bayern de Munique e também informei a ÖFB (Federação Austríaca de Futebol). Temos uma relação de muita confiança. Meu foco está na seleção austríaca. Estamos completamente focados na Eurocopa. Me sinto muito confortável aqui. Neste momento não há razão para lidar com isso de forma intensa e específica - declarou.

Rangnick terá o desafio de comandar a Áustria na Eurocopa 2024, com início marcado para junho. O treinador também falou sobre o momento com a seleção austríaca e descartou que o interesse do clube alemão pode influenciar no desempenho na competição.

- Queremos liderar a seleção da melhor maneira possível e ir o mais longe que pudermos. Tenho uma relação próxima e de confiança com a minha equipe. Ela não vai jogar melhor só porque vou dizer que com certeza estarei aqui nos próximos quatro anos - disse.

FUT INTERNACIONAL