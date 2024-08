Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 18:45 • São Paulo (SP)

Livre no mercado após rescindir contrato com o São Paulo, James Rodríguez chegou a um acordo com o Rayo Vallecano, da Espanha. O contrato do colombiano será válido por um ano, com opção de renovação por mais uma temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As partes acertam detalhes finais, e o jogador deve realizar exames médicos nos próximos dias para ser anunciado oficialmente. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

Com sete participações em gols com a camisa da Colômbia na Copa América, James foi eleito o melhor jogador da competição e retornou ao radar do futebol europeu após o torneio.

Anunciado em julho de 2023 pelo São Paulo, o colombiano não correspondeu as expectativas e não conseguiu espaço com nenhum dos três treinadores que a equipe teve no período - Dorival Júnior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía.

James Rodríguez, meia da seleção colombiana, durante a disputa da Copa América 2024 (Photo by Chandan Khanna / AFP)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ao todo, James Rodríguez disputou apenas 22 partidas pelo clube paulista, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.