Ex-São Paulo, Gabriel Sara é vendido para clube europeu por R$ 141,2 milhões

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 14:47 • Rio de Janeiro • Atualizada em 03/08/2024 - 16:10

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o meia Gabriel Sara, de 25 anos, é vendido para o Galatasaray, da Turquia. O clube turco acertou a contratação do jogador cerca de 23 milhões de euros (R$ 141,2 milhões), e mais 3 milhões de euros em bônus por objetivos alcançados, ao Norwich.

Eleito para a seleção ideal da EFL, a segunda divisão do futebol da Inglaterra, o meia chegou se destacando no país e terminou a temporada passada, 2023/24, com 14 gols e 13 assistências em 53 jogos. No primeiro ano dele no clube inglês, ele disputou 43 partidas, marcou sete gols e deu quatro assistências.

Com a negociação entre os clubes europeus, o São Paulo se beneficiou e vai lucrar indiretamente cerca de R$ 14,8 milhões com a venda de Gabriel Sara, visto que ficou com 10% de mais-valia, além de 4,5% de clube formador. Ele deixou o São Paulo em 2022, após três anos atuando pelo profissional.

O meia brasileiro tinha contrato com o clube inglês até junho de 2026, mas seu desempenho atuando na Championship atraiu atenção do mercado turco.