Atacante da Seleção Brasileira, Raphinha teve participação no terceiro gol do Barcelona contra a Inter de Milão nesta quarta-feira (30). O jogador chutou, a bola bateu no travessão, rebateu no goleiro e morreu no fundo das redes. O gol foi creditado como contra de Sommer. A situação dividiu opiniões nas redes sociais.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Raphinha acertou um bonito chute que deu números finais ao jogo. No entanto, apesar da plasticidade do lance, que ainda contou com corta-luz de Lamine Yamal, o gol foi creditado no site oficial para Sommer, contra. Thuram, Dumfries (2), Yamal e Ferran Torres marcaram os outros gols.

Veja a repercussão nas redes sociais:

Como foi o jogo entre Barcelona e Inter de Milão?

Logo no primeiro minuto de jogo, Marcus Thuram fez um golaço espetacular para a Inter de Milão. Após chegada pelo lado direito, Dumfries cruzou e Thuram finalizou de letra para abrir o placar e chocar os mandantes. Era tudo o que queria Inzaghi para o início do jogo. Aos 11', veio a primeira chegada com perigo do Barcelona. Yamal fez boa jogada pela direita e encontrou Ferran Torres dentro da área, que chutou com perigo para fora.

Aos 19', o atacante mais uma vez levou perigo à Inter com chute dentro da área após escanteio. Aos 20', contudo, mais um banho de água fria para o Barcelona: mais um golaço do time italiano. Dessa vez, Dumfries puxou um voleio incrível entro da área e ampliou para os visitantes.

Aos 24', Yamal se livrou da marcação, cortou para dentro e chutou na gaveta para fazer um golaço para diminuir para o Barcelona. A partir deste momento, só deu Barça. No lance seguinte, O espanhol de 17 anos quase empatou a partida após uma jogadaça pelo lado direito. O atacante finalizou e exigiu boa defesa de Sommer, e a bola ainda bateu na trave. Aos 36', Dani Olmo finalizou dentro da área, mas Sommer defendeu. Aos 37', Raphinha achou Ferran Torres livre de marcação para empatar o confronto.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo seguiu o mesmo, com a Inter explorando os contra-ataques. Aos 4' do segunto tempo, Dimarco levou perigo em chute de pé direito que foi por cima do gol. O Barcelona, contudo, tentava furar a defesa da Inter. Aos 18', mas um escanteio dos italianos resultou em gol. Dumfries subiu mais que a zaga e cabeceou para o fundo das redes. No lance seguinte, uma jogada ensaiada, também de escanteio, favoreceu o Barcelona desta vez. Raphinha acertou um chutaço de fora da área e empatou o jogo novamente. Que jogaço. Depois do gol do Barcelona, a Inter chegou mais algumas vezes com perigo, tendo um gol anulado por impedimento milimétrico.

Aos 42', Yamal ainda meteu uma bola no travessão após pegar errado na bola. No fim da partida, Raphinha arriscou de fora e quase virou para os mandantes, mas Sommer defendeu. Tudo igual no primeiro jogo da semifinal da Champions League.