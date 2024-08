Ex-São Paulo, David Neres fecha com gigante europeu

David Neres será jogador do Napoli. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 10:45 • Redação do Lance!

David Neres, atacante brasileiro de 27 anos, está de saída do Benfica e já acertou o destino. O ponta será jogador do Napoli, da Itália: os clubes já chegaram a um acordo no valor total de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 181 milhões), incluindo metas. O próximo passo para a concretização da transferência é a realização de exames médicos, que estão marcados para segunda (19).

A notícia foi confirmada por Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências internacionais. De acordo com a apuração, o Napoli segue buscando contratações no mercado.

O time italiano será o quarto de Neres na passagem pelo Velho Continente: ele já jogou por Ajax, da Holanda, Shakhtar, da Ucrânia, e Benfica, em Portugal. Pelo time ucraniano, entretanto, não chegou a disputar partidas oficiais, em decorrência do conflito com a Rússia.

David Nerese encerra ciclo no Benfica para assinar com o Napoli. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Em números, a melhor temporada de David Neres foi em 2017-18, com a camisa do time

holandês. O atacante registrou 14 gols e 12 assistências em 37 jogos. Com os Encarnados, em 2023-24, foram cinco gols e 10 assistências.

O time italiano deve lidar com problemas no elenco para a próxima temporada, visto que Victor Osimhen, artilheiro do time nos últimos anos, quer deixar a equipe. Dupla do nigeriano, Khvicha Kvaratskhelia também não tem o futuro certo no clube.

