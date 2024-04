Ex-Santos revela mágoa com Jorge Jesus após briga: ‘Nunca mais falei com ele’

Jorge Jesus coleciona polêmicas por onde passou graças ao seu estilo explosivo (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 16:00 • Lisboa (POR)

Destaque da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014 e com passagem pelo Santos, o ex-meia Bryan Ruíz revelou guardar mágoa de uma briga que teve com o técnico Jorge Jesus, ídolo do Flamengo, enquanto trabalharam juntos no Sporting, de Portugal.

- Fiquei triste porque, no último ano, tivemos uma situação, um erro que cometi, e ele sentiu que era uma atitude contra ele, mas não foi. Não vou dizer que ficamos amigos, mas podíamos ter ficado melhor. Não temos contato, não nos falamos desde que saí do Sporting - disse o ex-jogador em entrevista ao jornal português "A Bola".

Ambos trabalharam juntos nos Leões entre os anos de 2015 e 2018. Durante esse período, Bryan Ruíz era homem de confiança do técnico e acumulou grandes atuações pelo clube de Alvalade. Para o costarriquenho, a boa relação era fruto do entendimento que ele tinha sobre o estilo de jogo de Jorge Jesus.

- Jorge Jesus foi o melhor treinador que tive na carreira no aspecto tático. Foi incrível tudo o que aprendi com ele. Agora estou me preparando para seguir carreira de treinador e levo muitas coisas dele. Tínhamos uma relação muito especial, não posso esconder. Acho que entendia muito o jogo dele, as ideias que tinha, e isso se via no campo.

Bryan Ruiz em ação pelo Sporting, clube no qual trabalhou com Jorge Jesus entre os anos de 2015 e 2018 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Entretanto, apesar da 'treta', Bryan Ruiz afirmou que segue torcendo por Jorge Jesus, e espera poder conversar com técnico novamente em algum momento.

- Tenho um carinho muito grande por ele e fico feliz por ver que teve muito sucesso em outros países. Espero um dia voltar a ter a possibilidade de falar com ele - finalizou.