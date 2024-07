Ex-Real Madrid e PSG, Kylor Navas acerta com novo time

Keylor Navas em ação pela seleção da Costa Rica. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 14:55 • Monza (ITA)

Astro da seleção da Costa Rica e ex-goleiro de Real Madrid e PSG, Keylor Navas deve ser anunciado pelo Monza, da Itália, nos próximos dias. O defensor estava sem clube desde o final do contrato com o PSG, em junho, e buscava uma nova equipe aos 37 anos. Ele chega de graça ao time italiano, que disputará a primeira divisão do país na temporada 2024-25.

Multicampeão pelo Real Madrid, Navas terá no Monza o primeiro clube italiano da carreira. Além do PSG, ele também atuou por Albacete, Levante e Nottingham Forest no futebol europeu. A passagem pela Premier League, inclusive, aconteceu na reta final do vínculo com o clube francês, por empréstimo: apesar de titular absoluto nos primeiros anos de PSG, Navas perdeu protagonismo com a chegada do italiano Donnarumma. Na última temporada, ele disputou apenas seis jogos.

Além disso, o goleiro foi desfalque na da disputa da Copa América 2024. Fora de campo, Keylor Navas é acusado de manter um ex-funcionário em condições análogas à escravidão em Paris. Com isso, o próprio atleta pediu para não ser convocado para a disputa da competição continental.

No total da carreira, Keylor Navas é tetracampeão do Mundial de Clubes e tricampeão da Liga dos Campeões.