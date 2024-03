(Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 14:29 • Paris (FRA)

Jérôme Rothen, ex-jogador do PSG e comentarista da rede francesa RMC Sports, foi um dos que comentaram sobre 'novela' de Kylian Mbappé com o Real Madrid e o futuro do atacante. O contrato do jogador com o Paris Saint-Germain é válido até junho deste ano.

- Ele (Mbappé) vai anunciar isso antes da Eurocopa, caso o PSG for eliminado da Liga dos Campeões ou se o Real Madrid for eliminado contra o Manchester City. Enquanto houver a possibilidade de ver o PSG-Real Madrid, ele não anunciará nada. - afirmou Jérôme Rothen na RMC Sports.

Concentrado com a seleção francesa para os amistosos internacionais, Mbappé esteve presente na coletiva de imprensa e falou sobre os próximos passos da carreira, descartando qualquer acerto com outro clube. O campeão do mundo de 2018 destacou que a Eurocopa, que inicia no dia 14 de junho, será a prioridade do atacante.

As quartas de final da Champions entre Real Madrid x Manchester City e PSG x Barcelona acontecerão, respectivamente, nos dias 9 e 10 de abril, e o jogo volta das duas partidas nos dias 16 e 17. Se depois dessas datas uma das duas equipes fosse eliminada, saberemos o destino da estrela da França.