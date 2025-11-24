Ex-Palmeiras brilha e marca gol na Champions League Asiática

O lateral brasileiro Kauan Santos, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, marcou seu primeiro gol na temporada na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Gharafa, nesta segunda-feira (24), pela Champions League da Ásia. O resultado colocou a equipe na quinta colocação do Grupo B, com 10 pontos somados.

O gol saiu logo no início do confronto, em lance individual que abriu caminho para o triunfo em casa. Para Kauan, o momento representa um passo importante em sua temporada no futebol asiático.

– Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol nessa temporada, ainda mais em uma partida muito importante para a gente. Fiz uma boa jogada logo no início e isso nos trouxe segurança e tranquilidade para desenvolver o nosso jogo e conquistar a vitória – afirmou o lateral.

Shabab sobe na tabela e se aproxima da classificação

Com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o Shabab Al Ahli abriu sete pontos de vantagem sobre o Al-Gharafa, primeira equipe fora da zona de classificação. Como avançam oito times por grupo, o resultado consolidou a equipe em posição confortável para seguir na disputa continental. Kauan destacou o peso do triunfo e já projeta a sequência de compromissos decisivos do calendário.

– Era realmente um jogo muito importante que nos deixa em uma boa colocação na tabela. Vencer em casa é primordial em uma competição com grandes equipes. Agora teremos um duelo importante pelas quartas da Copa da Liga e precisamos estar preparados para buscar mais uma classificação – completou.

No próximo sábado (29), o Shabab enfrenta o Al-Nasr pelo jogo de volta das quartas de final da Copa da Liga dos Emirados. Após vencer a primeira partida por 2 a 1, a equipe joga por um empate para avançar às semifinais.

