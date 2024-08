Ex-Inter, Eduardo Coudet está próximo de clube garantido no Super Mundial de Clubes

Eduardo Coudet, ex-treinador do Internacional. (Jorge Rodrigues/AGIF)







09/08/2024

Demitido do Internacional em julho, Eduardo Coudet está próximo de selar seu destino na temporada. O treinador tem conversas avançadas para comandar o Monterrey, do México, que tem vaga garantida para o Super Mundial de Clubes 2025. A informação foi apurada pelo jornalista especializado em transferências sul-americanas, César Luis Merlo.

De acordo com o jornalista, o único empecilho no momento são as questões financeiras, que devem ser rapidamente driblados já que os Rayados são um dos clubes mais poderosos do país. O time mexicano conquistou vaga para a competição intercontinental no ano que vem por ter vencido a Champions da CONCACAF em 2021.

Chacho Coudet é uma figurinha conhecida no futebol mexicano e deve retornar ao país sete temporadas desde que comandou o Tijuana. Como jogador, ele vestiu as camisas de San Luís e Necaxa.

Coudet no comando do Internacional. Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O time está sem treinador desde a saída do também argentino Fernando Ortiz. Eduardo Coudet é visto como um ótimo candidato ao cargo após impressionar na entrevista com a diretoria do time. No último trabalho, o desempenho decepcionante no decorrer da temporada, marcado pela eliminação na Copa do Brasil para o Juventude. Ao todo, a passagem somou 30 vitórias em 64 jogos.