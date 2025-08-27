Ex-Fluminense, Gustavo Apis celebra boa fase na Tailândia: ‘Mudança radical’
Meia vive início de temporada com o Pattaya United
Ex-jogador do Fluminense, Gustavo Apis celebrou a boa fase vivida na Tailândia e explicou sobre o período de adaptação. Em agosto, o meia acertou em definitivo sua transferência para o Pattaya United e não tardou para mostrar sua qualidade em dois jogos, ele marcou três gols e deu uma assistência. O meia foca na atual etapa da carreira, mas mostra gratidão aos ex-clubes.
- Fico feliz que meu início aqui esteja sendo positivo. Apesar de ser uma liga que nunca joguei antes, estou conseguindo ajudar o time desde cedo. Mas vai ser uma temporada longa. Precisamos seguir os trabalhos para cumprir com os objetivos que foram alçados, coletiva e individualmente. Agora é focar no próximo jogo contra o Nakhon. Batemos na trave nos dois jogos iniciais com dois empates e a sensação é que falta um ou outro ajuste para conseguirmos a primeira vitória na liga - explica Apis, que foca na atual etapa da carreira, mas mostra gratidão aos ex-clubes:
- É uma experiência nova na minha vida, mas trago na bagagem os momentos que tive no Fluminense e Nova Iguaçu. Foi uma mudança muito radical porque a Tailândia como país é completamente diferente do Brasil. Mas aqui busco também evoluir não somente como jogador, mas também como pessoa. Aprender uma nova cultura, uma nova maneira de enxergar o mundo. Sou grato por tudo que o Fluminense e o Nova Iguaçu fizeram por mim, mas agora é pensar somente nesse passo que dei para a minha carreira - afirma.
Revelado pelo Nova Iguaçu, Apis ganhou notoriedade quando foi contratado pelo Fluminense, onde disputou partidas pelo Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do clube. O meia também teve uma passagem pelo CRB, em 2022. O Pataya volta a campo na quinta-feira, contra o Nakhon United.
