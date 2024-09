Ex-Flamengo marca, e Shabab Al Ahli vence na estreia da Champions League da Ásia Two

Ex-Flamengo, Mateusão marcou na vitória do Shabab Al Ahli sobre o Al Hussein (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 15:37 • Dubai (EAU)

Ex-jogador do Flamengo, o atacante Mateusão marcou um dos gols do Shabab Al Ahli na vitória por 3 a 1 sobre o Al Hussein, da Jordânia, assumindo a liderança do Grupo D da Champions League da Ásia Two. A equipe dos EAU é comandada por Paulo Sousa, que também já passou pelo rubro-negro carioca.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O resultado positivo começou a ser construído ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Saeid Ezatolahi abriu o placar. Nos acréscimos, Sardar Azmoun ampliou. Já no final da partida, o brasileiro Mateusão, que veio do banco de reservas, recebeu bola no meio campo, deu uma bela arrancada, driblou o goleiro e anotou um belo gol, o terceiro do time da casa. E no último lance da partida, Aziz descontou para os visitantes.

Mateusão, que chegou ao Shabab Al Ahli em 2023, soma 23 jogos pelo clube e anotou seu primeiro gol nesta temporada em três partidas. Ele falou sobre a importância da vitória na estreia da fase de grupos, poder balançar as redes e trabalhar com Paulo Sousa, com quem teve alguns contatos no Flamengo.

- Essa foi uma vitória muito importante para a gente, por conseguir esses três pontos na estreia da fase de grupos, jogando em nossa casa, e é fundamental começar assim, com o pé direito. Estou muito feliz por poder ter entrado no jogo, marcado um gol e, principalmente, ter ajudado a equipe. Sabemos que atacante vive de gols, então é sempre um momento especial. Sei que o mister confia em mim, no meu futebol, e tento retribuir isso em campo. Quando ele estava treinando o Flamengo, eu ainda estava na base, mas sei que acompanhava e já observava. Espero que possamos conquistar muitas coisas juntos aqui - afirmou.

O Shabab Al Ahli volta a campo no próximo domingo (22/09), às 10h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Al Whada, pela Liga Emiradense.