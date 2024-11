Ex-Corinthians, Mendoza é vice-artilheiro e líder em chances criadas no León

O atacante Stiven Mendoza tem mostrado seu talento no Club León, do México, sendo um dos principais nomes da equipe no Torneio Apertura da Liga MX. Com 12 jogos disputados, o colombiano terminou a competição como vice-artilheiro do time, marcando quatro gols, além de liderar a equipe em "grandes chances criadas", com quatro grandes oportunidades criadas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mendoza também teve a melhor média de desempenho entre os jogadores de linha do León, com uma nota de 7.10, segundo o site especializado Sofascore, ficando atrás apenas do goleiro Alfonso Blanco. O colombiano também foi o vice-líder em chutes no gol, com uma média de 2,3 finalizações por partida.

Mendoza destacou o esforço coletivo do time e celebrou os bons números na temporada no futebol mexicano.

- Nós buscávamos algo melhor, tínhamos o objetivo de conseguir a classificação para o playoff, mas infelizmente não conseguimos por muito pouco. Fico feliz pelos números alcançados, isso é fruto de muito trabalho no dia a dia do clube, tenho trabalhado intensamente e isso tem se revelado pelos números - afirmou o atacante.

continua após a publicidade

Apesar das boas atuações de Mendoza, o León não conseguiu classificação para a fase mata-mata do Torneio Apertura da Liga MX. A equipe ficou na 11ª colocação, enquanto apenas os 10 primeiros colocados avançavam.