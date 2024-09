Ex-Corinthians e Chelsea, Willian acerta transferência para novo clube

Willian em ação com a camisa do Corinthians. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 15:45 • Redação do Lance!

O atacante Willian, com passagens por Corinthians e Chelsea, acertou novo destino para a temporada 24-25. Sem clube desde o final de contrato com o Fulham, ele jogará com a camisa do Olympiacos, da Grécia. Entre as partes, tudo certo: o jogador já está em Atenas para a realização de exames médicos e assinatura de contrato.

A informação do acerto foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais. Apesar de ter outras ofertas, inclusive do futebol saudita, o atacante optou por jogar na Grécia. Marcelo, atualmente no Fluminense, teve passagem recente pelo clube, que conta com Rodinei, ex-Flamengo, como o único brasileiro do elenco até então.

Ex-Corinthians, Willian em ação com a camisa do Fulham. (Foto: Reprodução/Instagram)

Desde a saída do Corinthians em 2022, o jogador sempre manteve as portas fechadas para um possível retorno ao futebol brasileiro. Pelo Fulham, o brasileiro fez 67 jogos, com dez gols e sete assistências.

O Olympiacos será o sétimo time da carreira de Willian, que já passou por Corinthians, Shakhtar Donetsk, Anzhi, Chelsea, Arsenal e Fulham. Pela Seleção Brasileira, o atacante foi campeão da Copa América e registra nove gols em 70 partidas.

