Artilheiro do Napoli vive incerteza e pode fechar com clube inusitado; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 13:04 • Rio de Janeiro

A diretoria do Napoli protagonizou uma novela impactante na última janela de transferências europeia: o pedido de negociação de Victor Osimhen, artilheiro do time e grande nome do Scudetto 22-23, abalou o mercado europeu. Porém, o destino da negociação tomou um rumo diferente com a alta pedida do presidente De Laurentiis. PSG e Chelsea, fortes candidatos pela contratação, se assustaram, e com o mercado das cinco grandes ligas fechado, o nigeriano pode fechar com o Galatasaray, da Turquia.

A informação foi apurada pelo jornal espanhol MARCA. A janela do futebol turco só fechará no dia 13 de setembro, e com isso, os times turcos seguem ativos na busca por contratações. Assim, o Galatasaray, que busca um nome de peso para o ataque após a lesão de Mauro Icardi, pode ser responsável por uma grande bomba no mercado de transferências europeu.

A pedida do clube da Itália pela contratação do nigeriano girava em torno de 85 milhões de euros, o que desanimou PSG e Chelsea, que não enxergavam o valor após a temporada abaixo em 23-24. Com isso, o Al-Ahli, da Arábia Saudita, acenou com uma proposta de 80 milhões de euros prontamente recusada pela diretoria, que já planejava a reposição para a posição de centroavante, o belga Romelu Lukaku. O recado era claro: Osimhen não teria espaço no time durante a temporada 24-25.

E mais: com a recusa, o Al-Ahli fechou a contratação de Ivan Toney, ex-Brentford, pela metade do preço que ofertou por Osimhen. Com o encerramento da janela de verão nas grandes ligas da Europa, todas as portas pareciam fechadas para o centroavante. Até que o Galatasaray apareceu. De acordo com a Sky Sports da Itália, o time planeja acertar a contratação nos próximos dias, resta confirmar o modelo de negócio.