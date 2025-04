Com passagens pela base do Fluminense e revelado para o futebol profissional pelo Botafogo, Fernando Constanza é mais um caso do fenômeno global do mercado de jogadores brasileiros no esporte mais popular do mundo. Fora do país há cinco anos, o jogador vivencia uma realidade à parte na Rússia, onde conquistou prestígio no cenário local.

A 12.236 km do Rio de Janeiro, sua cidade natal, Fernando atua no Krylya Sovetov desde 2022. Sua primeira experiência no Leste Europeu aconteceu três anos antes, quando atuou pelo Sheriff, time com campanha recente pela Champions League. A passagem de duas temporadas e meia o levou para a liga mais competitiva da região, após 40 partidas no clube da Moldávia. Lateral-direito de origem, o carioca ganhou destaque atuando como volante na Rússia. No país, são 78 exibições pelo Krylya, com nove gols e seis assistências.

⚽ Momento atual na Rússia ⚽

Longe do futebol brasileiro desde 2019, Fernando afirma que a paixão da comunidade russa pelo futebol é tão grande quanto ao do país de origem, especialmente os fãs do Krylya:

— Aqui em Samara temos uma torcida bastante apaixonada. Por ser a principal equipe da região, os torcedores têm uma relação muito próxima, então existe a pressão pelos resultados. Tive apoio e carinho da torcida, todos os eventos que o clube já organizou da equipe com os fãs foram sempre interações muito legais, quando alguém me vê na rua param para pedir foto, é uma relação legal que tenho com a torcida aqui.

Na 11ª colocação na liga nacional, o Krylya enfrenta o atual quarto colocado e uma das equipes mais tradicionais, o CSKA Moscou. Fernando, por sua vez, confia noa sua boa fase pela equipe de Samara:

— Esse é o tipo de jogo que todo mundo quer jogar, normal que sempre tenha aquele desejo a mais, porém não acho que seja necessária uma motivação extra. Sempre que tenho a oportunidade busco chegar como um elemento surpresa. Normalmente, a defesa não espera que o volante adversário pise na área, então acaba sendo uma boa arma que gosto de explorar, mesmo não sendo minha principal função em campo — ponderou.

