Ex-Borussia Dortmund, Marco Reus define futuro e assina com novo clube

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 14:09 • Rio de Janeiro

Sem clube desde o fim de seu contrato com o Borussia Dortmund, Marco Reus tomou a decisão sobre o futuro de sua carreira e assinou com o LA Galaxy, dos Estados Unidos. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o alemão fechou o acordo, viaja para assinar assinar com novo clube e passará por exames médicos nos próximos dias.

O jogador de 35 anos passou por especulações para se transferir à MLS no início de junho. Porém, a negociação não esteve totalmente definida por conta de alguns pequenos detalhes, mas que não foram empecilho para o desfecho positivo das partes. O contrato do meia vai até dezembro de 2025.

Na temporada passada, Marco Reus marcou nove gols e concedeu sete assistências em 42 jogos pelo Borussia Dortmund. Em entrevista após sua despedida, o jogador se declarou ao clube de coração e falou sobre os momentos que viveu na Muralha Amarela.

Mesmo derrotados para o Real Madrid, o meia de 35 anos ajudou os Prussianos a chegar à a primeira final da Champions League desde 2013, depois de quase 30 anos do primeiro título da equipe. Seu contrato se encerrou na abertura da janela e esteve livre no mercado para assinar com qualquer clube.