Eurocopa: Quem é Georges Mikautadze, artilheiro da atual edição?

Mikautadze foi um dos principais nomes que levaram a equipe à segunda fase (Foto: INA FASSBENDER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

A fase de grupos da Eurocopa se encerrou e tivemos diversas surpresas na primeira fase. Além de levar o time estreante às oitavas de final da competição, Georges Mikautadze, centroavante da Geórgia, se tornou o artilheiro do torneio europeu com três gols.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quem é Mikautadze?

Nascido em Lyon, Georges Mikautadze iniciou sua carreira nas categorias de base de FC Gerland, Lyon e Saint-Priest até 2016, ano em que chegou ao Metz, fazendo sua estreia profissional em dezembro de 2019.

Apesar de ter nascido na França, o jogador de 23 anos afirmava que desde a infância pretendia representar a Seleção Georgiana e teve sua estreia em março de 2021 contra a Suécia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

➡️ Borussia Dortmund tem acordo para contratar vice-artilheiro da Bundesliga 2023/24

Estrelando o ataque ao lado de Kvaratskhelia, o centroavante foi um dos responsáveis por classificar a equipe da Geórgia à sua primeira Euro da história. Na primeira partida do grupo F, Mikautadze marcou o único gol da seleção na derrota para a Turquia por 3 a 1, começando a competição continental com o pé esquerdo.

Khvicha Kvaratskhelia e Georges Mikautadze (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Em busca da primeira vitória na competição, a seleção georgiana encarou a Reública Tcheca na segunda rodada, que terminou no empate em 1 a 1 com gol do camisa 22 de pênalti e dificultou as possibilidades de acesso à segunda fase.

➡️ Três destaques da Inglaterra não participam de atividade antes do mata-mata da Eurocopa

No jogo decisivo e o mais difícil do grupo, o time estreante conseguiu dar a volta por cima e vencer Portugal por 2 a 0, onde Mikautadze deu assistência pro gol de Kvaratskhelia no início do jogo e sacramentou a vitória marcando de pênalti e terminando a primeira fase como artilheiro da Eurocopa.

A Geórgia enfrenta a Espanha em jogo complicado nas oitavas de final do campeonato, no próximo domingo (30), às 16h.