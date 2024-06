Borussia Dortmund tem acordo para contratar vice-artilheiro da Bundesliga 2023/24

Serhou Guirassy só ficou atrás de Harry Kane na briga pela artilheria da liga alemã. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 12:53 • Dortmund (ALE)

O Borussia Dortmund está próximo de anunciar um reforço de peso para o elenco na próxima temporada. Vice-artilheiro da Bundesliga 2023/24, Serhou Guirassy, ex-Stuttgart, deve comandar o ataque aurinegro por 17,5 milhões de euros, o valor da multa rescisória do atleta. Atualmente, a negociação está no estágio de preparação de formalidades e a assinatura do contrato é prevista para os próximos dias.

Vnetilada recentemente, a informação foi confirmada por Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências internacionais. Confira:

Provável reforço do Borussia Dortmund, Guirassy foi um dos protagonistas da ótima campanha do Stuttgart na última temporada: com 30 gols e 4 assistências em 30 jogos na temporada, o guineense ajudou o time do sudoeste alemão a terminar a Bundesliga na segunda colocação e retornar à Champions League após 15 anos de jejum.

Aos 28 anos, o centroavante vive o auge da carreira. Ao retornar ao futebol da Alemanha, na temporada 2022/23, Guirassy reencontrou o caminho das redes: as duas últimas temporadas, pelo Stuttgart, foram as mais goleadoras entre todas que disputou até aqui (14 gols em 22/23 e 30 em 23/24).

Na última edição da Bundesliga, o centroavante balançou as redes 28 vezes e só ficou atrás de Harry Kane na briga pela artilharia.

O alto desempenho fez com que o Arsenal, além do Borussia Dortmund, tivesse interesse na contratação, porém, seguir no futebol alemão foi a opção escolhida pelo atleta. Os Gunners, do outro lado, seguem na busca por um nome de peso para vestir a camisa nove e Gyokeres, do Sporting, é um dos atletas mais cotados.

Com passagens por clubes de menor expressão ao longo da trajetória no futebol, Guirassy terá no Borussia Dortmund o primeiro gigante do currículo.