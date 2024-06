Eurocopa: estreante do dia, Alemanha sonha em quebrar ‘maldição’ na competição

Toni Kroos jogará a última competição da carreira. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 09:00 • Munique (ALE)

A Eurocopa 2024 terá início nesta sexta-feira (14), com o duelo entre Alemanha e Escócia, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena. Anfitriã da competição, a seleção está no Grupo A, ao lado de Hungria e Suíca, além da seleção escocesa, e sonha em quebrar o tabu de 28 anos sem vencer a competição de seleções do Velho Continente.

O peso de ser a nação que sedia uma competição sempre precisa ser considerado na análise: se por um lado, é ótimo ter a torcida ao lado durante todos os jogos, por outro, a pressão pelo resultado é amplificada. Na Eurocopa, em especial, a 'maldição' dos países que sediaram edições é uma realidade que assusta os alemães.

Isto porque a última seleção anfitriã a vencer a Eurocopa foi a França, há exatos 40 anos. Desde então, diversos donos da casa chegaram longe, mas fracassaram. Confira o retrospecto desde então:

Os donos da casa na Eurocopa

Euro 1988 - Alemanha parou nas semifinais diante da Holanda

Euro 1992 - Suécia parou nas semifinais diante da Alemanha

Euro 1996 - Inglaterra cai na semifinal contra a Alemanha

Euro 2000 - Holanda, sede junto da Bélgica, cai na semifinal contra a Itália. Os belgas sequer passaram da primeira fase.

Euro 2004 - Portugal é vice-campeão em final contra a Grécia

Euro 2008 - Suíça e Áustria não passaram da fase de grupos.

Euro 2012 - Ucrânia e Polônia não passaram da fase de grupos

Euro 2016 - França foi vice-campeã na final contra Portugal

Euro 2020/21 - Apesar de ter múltiplas sedes, a decisão foi realizada em Londres, onde a Inglaterra foi derrotada pela Itália

Seleção da Itália comemora o titulo da Eurocopa em Wembley. Frank Augstein / POOL / AFP

Como chega a Alemanha?

Apesar do corte de Pavlovic, confirmado nos últimos dias, a Alemanha terá a maioria de suas principais peças à disposição de Julian Nagelsmann. Os atletas Fullkrug, do Borussia Dortmund, e Rudiger, do Real Madrid, que se desentenderam durante uma sessão de treinos preparatórios nesta semana, estão disponíveis para o duelo.

Confira informações do jogo e as prováveis escalações de Alemanha e Escócia:

ALEMANHA (Julian Nagelsmann)

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rudiger e Max Mittelstadt; Toni Kroos, Robert Andrich, Jamal Musiala e Ilkay Gundogan; Florian Wirtz e Kai Havertz

ESCÓCIA (Steve Clarke)

Angus Gunn; Anthony Ralston, Jack Hendry, Scott McKenna e Kieran Tierney; Andrew Robertson, Scott McTominay e Billy Gilmour; Callum McGregor, John McGinn e Che Adams

Data e horário: 16h (de Brasília)

Transmissão: SporTV, Globo e Globoplay

Florian Wirtz é um dos grandes destaques da Alemanha na Eurocopa 2024. (Foto: AFP)