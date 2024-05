(Foto: ANDER GILLENEA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 11:12 • Madri (ESP)

Segundo o jornal inglês 'The Athletic', Tchouaméni, meio-campista do Real Madrid decisivo para a campanha na Champions League, sofreu uma lesão por estresse no pé esquerdo durante a vitória sobre o Bayern de Munique, na classificação para a final da competição, nesta quarta-feira (8).

- Na sequência dos exames realizados hoje ao nosso jogador Aurélien Tchouameni pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão por esforço no pé esquerdo. Evolução pendente - informou o clube.

O francês foi retirado de campo aos 69 minutos, antes da virada dos Merengues e a equipe estima que o jogador de 24 anos tenha 20% de chance de jogar a final contra o Borussia Dortmund. Ele tem sido peça fundamental no esquema de Carlo Ancelotti, já que foi escalado algumas vezes para atuar como zagueiro em meio às lesões de Eder Militão e Alaba.

(Foto: Ander Gillenea / AFP)

O departamento médico dos madridistas acredita que Tchouaméni estará bem para participar da Eurocopa, tendo início no dia 17 de junho, contra a Áustria, na primeira partida da fase de grupos.

A virada sobre os Bávaros na semifinal, com dois gols de Joselu no final da partida, significa que o Real Madrid enfrentará os Aurinegros na final em Wembley, e a equipe sonha com a possibilidade de conquistar o 15° título de Champions League.