Theo Hernández foi campeão italiano com o Milan em 2022 (Foto: FRANCK FIFE / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 14:09 • Munique (ALE)

Segundo informações do jornal espanhol 'Mundo Deportivo', Theo Hernández, lateral esquerdo do Milan e um dos principais jogadores do elenco atual da França, aceitou a proposta para ingressar ao Bayern de Munique. O clube alemão já tem o 'sim' do jogador, mas precisa convencer os italianos que, embora saiba das intenções de saída do jogador, com contrato até 2026, pretende obter uma quantia considerável para reconstruir o seu plantel.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A ida do jogador de 26 anos aos Bávaros significaria uma substituição de Alphonso Davies, que não renovou seu contrato e está praticamente encaminhado ao Real Madrid. O atleta teve várias ofertas, mas avançou com o projeto dos alemães, que em outro momento pagaram 80 milhões de euros por Lucas Hernández, irmão de Theo.

O destaque francês será mais uma peça na reconstrução que o Bayern pretende realizar no período do verão europeu, já que a equipe bávara segue na busca por um novo comandante, após a saída de Thomas Tuchel à frente do clube.

(Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

A temporada de Theo Hernández no Milan está sendo extraordinária. Sua versatilidade ao jogar de lateral e zagueiro, sua personalidade de liderança e histórico com os Rossoneros, fizeram dele um alvo cobiçado por vários clubes gigantes, como: Manchester United, Chelsea e o Al-Hilal de Jorge Jesus.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League, em decisão para saber o próximo classificado para a final.