O Porto visita o Estrela Amadora nesta sexta-feira (15), às 15h15 (de Brasília), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Português. O time da casa é o 13° colocado na tabela, com quatro pontos, enquanto os Dragões ocupam a vice-liderança da competição, com os mesmos 10 pontos do líder Boavista.