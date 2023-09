Javier Tebas, presidente da LaLiga, afirmou nesta quinta-feira (14), em entrevista, que a situação do atacante Luiz Henrique, do Real Betis, é complicada. A questão se tornou problemática por conta do suposto envolvimento do jogador, revelado pelo Fluminense, em esquemas de apostas. O brasileiro é investigado e, justamente por isso, se tornou um "problema" para o clube, segundo o mandatário, dada a dificuldade que o Betis terá para vendê-lo.