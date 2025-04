Escalações de Real Madrid e Arsenal: Ancelotti e Arteta vão com força máxima

Real Madrid e Arsenal se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (16), em busca de uma vaga na semifinal. O classificado enfrentará o PSG na próxima fase em duelos de ida e volta entre o fim de abril e início de maio.

Com uma larga desvantagem no marcador após ser derrotado na ida por 3 a 0, Carlo Ancelotti escalou o Real Madrid com Courtois; Vásquez, Asencio, Rüdiger, Alaba; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vini Jr, Mbappé e Rodrygo. O meia Camavinga não está relacionado, uma vez que foi expulso no confronto realizado na Inglaterra.

Por outro lado, Mikel Arteta também optou por escalar o Arsenal com força máxima com Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Merino e Martinelli. O comandante não conta com Gabriel Magalhães, que está fora da temporada, e Jorginho, que se lesionou no fim de semana diante do Brentford, pela Premier League.

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid precisa de uma virada história para superar o Arsenal após um grande resultado construído pelos Gunners. Além disso, os espanhóis precisam jogar contra o retrospecto negativo diante do clube inglês, uma vez que em três partidas são duas vitórias para a equipe do norte de Londres e um empate.

Jogo de ida entre Real Madrid e Arsenal

Na ida, o Arsenal conquistou uma grande vitória sobre o Real Madrid com dois golaços de falta de Declan Rice, enquanto Mikel Merino fechou a conta na segunda etapa. Com isso, os Gunners podem perder por até dois gols de diferença para buscar a classificação às semifinais.