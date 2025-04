Escalações de Dortmund e Barcelona: Flick e Kovac promovem mudanças

Barcelona e Borussia Dortmund estão escalados para o jogo de volta das quartas de final da Champions League, nesta terça-feira (15). Tanto Hansi-Flick, quanto Niko Kovac promoveram mudanças em suas equipes em relação ao confronto de ida.

O Barcelona entra em campo com Szczesny; Koundé, Cubarsi, Ronald Araújo, Gerard Martín; De Jong, Fermín López, Gavi; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Titular da lateral-esquerda, Alejandro Balde não está à disposição por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Por outro lado, o Dortmund inicia com muitas modificações em relação ao time que foi goleado na Catalunha. Kovac optou por entrar com Kobel; Yan Couto, Anton, Süle, Bensebaini; Nmecha, Gross e Svensson; Beier, Guirrasy e Adeyemi.

No jogo de ida, o Barcelona venceu por 4 a 0 e está com um pé na semifinal da Champions League por conta do resultado construindo. Ainda assim, o clube catalão entra em campo com o que tem de melhor para o confronto na Alemanha.

Jogo de ida entre Barcelona e Dortmund

No jogo de ida, o Barcelona abriu o placar sobre o Dortmund com Raphinha, no primeiro tempo do duelo no Montjuic. Na segunda etapa, Lewandowski marcou duas vezes, enquanto Lamine Yamal fechou a contra em uma grande atuação do trio de ataque dos culés.